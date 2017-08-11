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بالصور...روسي يصطاد كائنات مخيفة تبدو غير حقيقية

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مصراوي Masrawy

بالصور...روسي يصطاد كائنات مخيفة تبدو غير حقيقية

12:03 م الجمعة 11 أغسطس 2017

كتبت-نرمين الجلاد:

استطاع الصياد الروسي "رومان فيدورتسوف"، إلتقاط مجموعة  من  صور لكائنات بحرية غريبة ، حيث عثر عليها في أعماق البحار الروسية، وتحديدأ في مورمانسك، وهي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي مورمانسك أوبلاست.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الصياد الروسي عثر علي  مجموعة من الصور للكائنات الغريبة والمرعبة ،ونشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر، الأمر الذي حقق شهرة واسعة له، وحاز علي أعجاب الملايين حول العالم.".

ومن أبرز الكائنات التي عثر عليها مجموعة من الأسماك ثمانية الأرجل  والتي تتميز بأسنان تشبة "الخنجر"، وجمجمة لأحد الحيتان النادرة.

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مصراوي Masrawy

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