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برلماني: قرارات وزارة التموين قاسية علي المواطن البسيط

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برلماني: قرارات وزارة التموين قاسية علي المواطن البسيط برلماني: قرارات وزارة التموين قاسية علي المواطن البسيط

التحرير

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وصف النائب خالد مشهور، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارات وزارة الأخيرة الخاصة ببطاقات التموين الجديدة ومحدودى الدخل بـ"القاسية" على المواطن البسيط، لكونها تحرم الكثير من الشباب من الالتحاق بمنظومة الدعم التموينى، لافتاَ إلى أن الحد الأدنى للمرتبات قبل وبعد تعويم الجنيه المصرى 1200 جنيه مصرى، وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بارتفاع الأسعار اليوم، ويحتاج الآن محدود الدخل إلى حوإلى 2400 جنيه فى ظل تلك الأسعار.

وأشار النائب، فى بيان صحفى له اليوم،  إلى أن هذه القرارات تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمسأواة بين المواطنين الذى نص عليه الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين فى بطاقات التموين بحد أقصى أربعة أفراد، فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها.

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وطالب عضو اللجنة التشريعية بالوصول إلى آلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه،  مشيرًا إلي أن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى الدولة قواعد بيانات صحيحة عن مستوى الأجور داخل الدولة.

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التحرير

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