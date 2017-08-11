طارق قابيل: 50 % انخفاض في عجز الميزان التجاري خلال 6 أشهر

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية المصرية، هدف قومي تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر، مشيراً إلى انخفاض عجز الميزان التجارى خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير.

وأشار قابيل، إلى أنه تقرر تفعيل المجلس التنسيقى للصادرات المصرية، والذى يضم عدد من رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة المعنية التابعة للوزارة وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية الى مختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثانى لمجلس ادارة جهاز هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض خلاله الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات وسبل تفعيل دور الهيئة فى خدمة مجتمع المصدرين.

وأوضح الوزير أن الوزارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات تنفذ حالياً استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية الى جانب استراتيجية اخرى معنية بالاسواق الافريقية لتتكامل فيما بينها وتحقق الزيادة السنوية المستهدفة مشيراً الى اهمية الارتقاء بمنظومة المشاركة فى المعارض الخارجية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية فى الخارج.

وأشار قابيل إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وضرورة التوسع فى برامج التدريب والتأهيل وعمل تحديث مستمر لسجل المصدرين، لافتاً الى اهمية تحسين المنظومة التشريعية المرتبطة بالتصدير بهدف اسراع وتيرة الاجراءات المرتبطة بالتصدير وانشاء بوابة الكترونية للمصدرين وتعزيز منظومة ضمان الصادرات المصرية خاصة بالاسواق غير التقليدية بقارة افريقيا ودول امريكا اللاتينية.

وأضاف الوزير أن وفداً من وزارة التجارة سيقوم بزيارة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية وحل كافة المشكلات التى تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول.