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الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

11:54 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

كتبت - مادي غيث

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وحنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 27 - 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 31 

بورسعيد 27 32 

دمياط 27 32 

بلطيم 26 33 

الإسماعيلية 24 37

السويس 26 37 

العريش 22 34

نخل 22 37 

طابا 23 37

الطور 28 35 

مرسى علم 30 40

الغردقة 30 41 

شرم الشيخ 30 40

رفح 22 33 

كاترين 22 35

سيوة 28 39 

المنيا 25 38 

الفيوم 25 38

رأس سدر 27 37

أبوسمبل 30 44

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

الأقصر 28 44 

أسوان 30 44 

شلاتين 29 40 

حلايب 31 36

الوادى الجديد 29 43

قنا 30 42 

نويبع 28 39

السلوم 23 32

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