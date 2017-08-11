فنكيا نايدو يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الهندي

نيودلهي - (د ب أ):

أدى فنكيا نايدو، أحد الاعضاء القدامى في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، اليمين الدستورية نائبا للرئيس الـ13 للبلاد.

وتم انتخاب نايدو 68 عاما، وزير اتحادي في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حتى وقت قريب، من جانب نواب مجلسي البرلمان في الخامس من أغسطس الجاري.

وتسلم نايدو المنصب من حميد أنصاري، معلم وموظف سابق في مجال الخدمات الخارجية، الذي أكمل ولايتين متتاليتين..

وأثار أنصاري، وهو مسلم، ضجة أمس الخميس بعد أن قال إن هناك شعورا بعدم الارتياح وبانعدام الأمن بين المسلمين في الهند.

وفي مقابلة أجراها مع شبكة تابعة للحكومة الهندية، قال أنصاري إن الهند مجتمع تعددي، ولكن "أجواء القبول" تتعرض للتهديد.

وبعد أن رد حزب بهاراتيا جاناتا بشكل حاد ، قال نايدو إن تصريحات أنصاري ما هي إلا "دعاية سياسية".