طالبان تستعيد السيطرة على مدينة استراتيجية بجنوب شرق أفغانستان

كابول - (د ب أ):

استعاد مسلحو طالبان السيطرة على مدينة استراتيجية بإقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان، بعد بضعة أيام فقط من تحرير القوات الافغانية لها من هجوم سابق شنته الحركة المتشددة.

وأكد مير خان بهرامزوي وساردار خان مالانجزوي وهما من أعضاء المجلس الاقليمي في باكتيا لوكالة الانباء الالمانية، اليوم الجمعة أن طالبان استعادت السيطرة على مدينة جاني خيل التي تتوسط منطقة يقطنها حوالي 40 ألف شخص أمس الخميس، بعد أن شن مسلحو الحركة هجوما بعد ظهر أول أمس الاربعاء.

وذكر بهرامزوي أنه في صباح اليوم الجمعة، وصلت تعزيزات جديدة واندلع القتال مرة أخرى بالقرب من المدينة.

وكانت جاني خيل قد سقطت أولا في أيدي طالبان في 25 يوليو الماضي واستعادت قوات الامن الافغانية السيطرة عليها في الرابع من أغسطس، بعد أسبوع من القتال العنيف.

وكانت المنطقة قد سقطت أيضا في أيدي المسلحين لفترة قصيرة أيضا أواخر أغسطس من العام الماضي.

وأضاف بهرامزوي أن هناك خسائر بشرية في صفوف الجانبين، لكن الارقام لم تتوافر بعد.

وطبقا لتحليل لديناميكية الصراع في المنطقة من قبل مركز أبحاث "أفغانستان أناليستس نيتوورك" المشهور، فإن جاني خيل مهمة من الناحية الاستراتيجية للمسلحين، حيث أنها تمثل وسيلة للوصول لعدد من طرق السفر والامداد المهمة.

فهي على سبيل المثال، تربط من خلال ممرات جبلية في منطقة مجاورة متاخمة لباكستان- مناطق تسيطر عليها طالبان على الجانب الافغاني بقواعد لوجستية لشبكة حقاني، وهي حليف وثيق، على الجانب الباكستاني.