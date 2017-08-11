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المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: أموال المساعدات لليمن تتدفق بضآلة

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مصراوي Masrawy

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: أموال المساعدات لليمن تتدفق بضآلة

11:38 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: أموال المساعدات لليمن تتدفق بضآلة

أموال المساعدات لليمن تتدفق بضآلة

فيينا - (د ب أ):
شكت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من ضآلة تدفق أموال المساعدات لليمن المضطرب بالنزاعات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو في تصريحات لصحيفة "فيينر تسايتونج" النمساوية الصادرة اليوم الجمعة، إن أموال المساعدات التي تدفقت حتى الآن تبلغ 50% من قيمة المساعدات التي يحتاجها اليمن خلال هذا العام.

وذكرت مانتو أنه بالرغم من الوضع يدور حول أكبر أزمة إنسانية حاليا، فإنه يحظى باهتمام دولي ضئيل، مشيرة إلى أن الأزمة تنطوي على عواقب دولية.

وقالت مانتو: "اليمن على حافة الهاوية، وسيكون لذلك تأثير مباشر على الوضع الأمني العالمي"، موضحة أن الدول مزعزعة الاستقرار تصبح معقلا للجماعات المتطرفة.

تجدر الإشارة إلى أن حربا تدور في اليمن منذ عام 2014 بين المتمردين الحوثيين الشيعة وقوات اليمنية السنة. وأسفرت هذه الحرب عن نزوح أكثر من مليون شخص.

وبحسب بينات منظمة "أوكسفام" الإغاثية، يعتمد نحو 19 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية حاليا.

وتعاني البلاد حاليا من تفشي وباء الكوليرا بسبب تدهور الأوضاع الصحية. وهناك مخاوف من أن يصل عدد المصابين بالكوليرا إلى نحو 600 ألف شخص بنهاية العام الجاري.

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