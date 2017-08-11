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ضبط 59 مخالفة تموينية في حملة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط 59 مخالفة تموينية في حملة بالوادي الجديد

11:55 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

ضبط 59 مخالفة تموينية في حملة بالوادي الجديد

صلاح السيد وكيل وزارة والتجارة الداخلية با

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت مديرية تموين الوادي الجديد، عدد من الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بالمحافظة على مدار الأسبوع المنقضي، بدأتها السبت الماضي وانتهت اليوم الجمعة.

وأسفرت الحملات بقيادة الرائد أحمد الدربي، رئيس مباحث التموين، عن تحرير 59 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة لمخالفات، منها 17 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و15 مخالفة لعاملين داخل منشآت دون حمل شهادة صحية و10 محاضر نقص أوزان في مخابز مدعمة، و6 مخالفات لمخابز أنتجت خبزًا غير مطابقًا للمواصفات.

وحررت الحملات، 6 محاضر لمحلات تجارية عرضت مواد غذائية خارج المحل، و3 مخالفات لمخابز لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، ومحضرين حيث جرى تحرير المحاضر الخاصة بتلك المخالفات، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة لـ"مصراوي"، إن المديرية تواصل تنفيذ حملاتها للتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية بصفة دورية بهدف القضاء على كل الظواهر السلبية التي تؤدي للإضرار بالمواطن ومحاربة أية مظاهر لاحتكار السلع وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على التجار المخالفين، وهو ما حقق الاستقرار في الأسواق على مستوى المحافظة، وقضى على ظاهرة الاحتكار أو رفع الأسعار للسلع التي تخضع للتسعيرة الجبرية.

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مصراوي Masrawy

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