هل يتغلب نيمار على لعنة اللاعب الأغلى في العالم؟

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بات البرازيلي نيمار اللاعب الأغلى في التاريخ وذلك بعد انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة مقابل 198 مليون إسترليني، ليتحتم عليه الأن مواجهة اللعنة التاريخية للاعب الأغلى في العالم.

ففي أخر 12 مرة بات فيها أي لاعب الأغلى في العالم، فشل في الموسم التالي مباشرة في التتويج بلقب الدوري إلا في مناسبة واحدة فقط من خلال لويس فيجو مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يسعى نيمار للتغلب عليه هذا الموسم خاصة أن المنافس المباشر لباريس سان جيرمان على اللقب موناكو خسر العديد من عناصر تشكيلته الأساسية في الميركاتو الحالي.

فعندما انتقل جيانلويجي لينتيني لصفوف ميلان مقابل 13 مليون إسترليني كأغلى لاعب في العالم، نجح في أول مواسمه مع الروسونيري في التتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 1992- 1993.

وعندما انتقل الظاهرة رونالدو وهو في عمر الـ19 عامًا لصفوف برشلونة مقابل 13,2 مليون إسترليني وبات اللاعب الأعلى في العالم، نجح في موسمه الأول والوحيد مع البرسا في تسجيل 34 هدفًا في الدوري ولكن لم يكن ذلك كافيًا للتتويج بلقب الليجا الذي ذهب إلى ريال مدريد وتوج بالسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس الكؤوس الأوروبية.

ومن جانبه أصبح ألان شيرر الاعب الأغلى في العالم عند انتقاله من بلاكبرن إلى نيوكاسل مقابل 15 مليون إسترليني، إلا أنه لم يتوج بأي لقب مع نيوكاسل، ومن ثم حطم رونالدو الرقم القياسي من جديد في عام 1997 بإنتقاله إلى الإنتر مقابل 19,5 مليون إسترليني، ونجح في ذلك العام في الفوز بالكرة الذهبية وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد تسجيله 25 هدف في الموسم الأول، إلا أن لقب الدوري ذهب في نهاية المطاف ليوفنتوس.

ومن ثم أتى الدور على دينلسون ليصبح اللاعب الأغلى في العالم بعد إنتقاله من ريال بيتيس إلى برشلونة مقابل 21,5 مليون إسترليني، ولكنه لم يسجل في الموسم الأول سوى هدفين وهبط ريال بيتيس إلى الدرجة الثانية في الموسم التالي.

وبات كريستيان فييري اللاعب الأغلى في العالم في عام 1999 عند إنتقاله من لاتسيو إلى إنتر مقابل 32 مليون إسترليني، ولكنه أنهى موسمه الأول مع النيراتزوري في المركز الرابع، وفي عام 2000 بات هيرنان كريسبو اللاعب الأغلى في العالم بعد إنتقاله من بارما إلى لاتسيو مقابل 35,5 مليون إسترليني، وكان لاتسيو حينها حامل لقب الدوري الإيطالي وأنهى كريسبو موسمه الأول هدافًا للمسابقة برصيد 26 هدف إلا أن لاتسيو أنهى الموسم في المركز الثالث.

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وبدوره أصبح لويس فيجو اللاعب الأغلى في العالم في الصفقة المثيرة للجدل التي شهدت إنتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، لينجح اللاعب البرتغالي في التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول مع الريال.

وفي عصر الجلاكتيكوس أصبح زين الدين زيدان اللاعب الأغلى في العالم في عام 2001 عند إنتقاله من يوفنتوس إلى ريال مدريد مقابل 46 مليون إسترليني، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول ولكنه حل ثانيًا في الدوري الإسباني.

وأصبح كاكا اللاعب الأغلى في العالم عند انتقاله من ميلان إلى ريال مدريد مقابل 56 مليون إسترليني، إلا أنه فشل في التتيوج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الأول، وبعد صفقة كاكا بأيام قليلة أصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأغلى في العالم عند إنتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون إسترليني ليحظى بنفس مصير كاكا، بل ولم يتوج في أول موسمين مع الريال سوى بلقب كأس ملك إسبانيا قبل أن يتوج بعدها بلقب دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية 3 مرات.

وفي عام 2013 أصبح جاريث بيل اللاعب الأغلى في العالم عند إنتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام مقابل 86 مليون إسترليني، ونجح في موسمه الأول مع الريال في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا ولكنه خسر لقب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد، وفي الصيف الماضي أصبح بول بوجبا اللاعب الأغلى في العالم عند إنتقاله إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وتوج بوجبا في الموسم الأول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي ولكنه أنهى الدوري الإنجليزي في المركز السادس.