الأنبا يؤانس يترأس مراسم الاحتفال باليوم الرابع لـ"صوم العذراء" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها، مراسم رابع أيام صوم السيدة العذراء، بديرها بجبل أسيوط الغربي، التي تضمنت رفع بخور عشية، عقبها خروج موكب السيدة العذراء من داخل المغارة في جميع أرجاء الدير من أعلى إلى أسفل قرب كنيسة الميدان.

وتقدم الموكب شماسًا يحمل صليبًا كبيرًا يسير خلفه شماسان اثنان يحملان صليبين، موضوع عليهما ستر أحمر اللون، مرسوم عليهما صورة السيدة العذراء بملابسها البيضاء والزرقاء، يسير خلفهما عدد من الشمامسة يتوسطهم حاجز حديدي بداخله الأنبا يؤانس، وأيقونة السيدة العذراء، عقب ذلك ألقى الأنبا يؤانس كلمته الروحية التي أكد فيها أن الإجراءات الأمنية جاءت لسلامتهم والحفاظ عليهم.

وجاءت العائلة المقدسة إلى جبل أسيوط في شهر أغسطس، وهو الذي يحل فيه صوم العذراء، ولهذا يقيم الدير احتفالاته الدينية سنويًا ابتداء من يوم 7 أغسطس حتى 21 من نفس الشهر كل عام.

ويقام احتفال العذراء هذا العام بإشراف رعاية نيافة المطران ميخائيل، مطران الأقباط الأرثوذكس بأسيوط.

ويعتبر دير العذراء بجبل أسيوط من أهم الأماكن السياحية العالمية، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ألفي عام وبه المغارة التي أقامت بها العائلة المقدسة عند وصولها ﻷسيوط، ويتميز الدير بقبابه العالية ذات الألوان الزاهية، وسط الجبل الغربي بمحافظة أسيوط.