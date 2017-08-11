تركيب 26 مصعدًا بـ"دار مصر" ببرج العرب الجديدة.. ومجمع حكومي بالنوبارية

كتبت- ندى الخولي:

أكد أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم توريد وتركيب 26 مصعداً كهربائياً لـ26 عمارة بالمرحلة الثانية لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالتجمع المحلي الخامس، في الحي السكني الثالث، بالمدينة، وتم طرح التنفيذ في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وصرح محمد عبدالحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه سيتم إنشاء مجمع مصالح خدمات حكومية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم طرح التنفيذ في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، سيتم إنشاء مخبز بقطعة الأرض رقم 23 بمنطقة 2600 فدان، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم طرح أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والداخلية لمنطقة المستثمرين الشمالية والطرق المحيطة بها، وأعمال النظافة بالمناطق الآتية: الشوارع الرئيسية أمام مبني النائب العام والطرق المؤدية إليه، والطريق الرابط بين جامعة المستقبل وصينية نادي القاهرة الجديدة مروراً بنادي بلاتنيوم وحتي صينية النائب العام، والشوارع الداخلية بمنطقة الأيقونة، بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة.

وأشار عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات الإنارة بالقطاعات التالية: القطاع الشمالي، ويشمل الأحياء (الحي 7 – الحي 8 – الحي 11 – الحي 12 – الشباب 70 متراً – الشباب 100 متر – طريق المحور 101/48 – طريق التحرير – تعاونيات 164 عمارة – الحي المتميز – القرية السياحية الأولي – طريق جمال عبد الناصر – التوسعات الشمالية – وكذلك أعمدة الحدائق)، والقطاع الجنوبي، ويشمل الأحياء (الحي 1 – الحي 2 – الحي 3 – الحي 4 – الحي 5 – الحي 6 – الشباب 63 متراً – المستقبل – تعاونيات 109 – تعاونيات 103 – بيت العائلة – مشروع أبو الوفا – الـ49 فداناً – محور47/100 – جنوب الأحياء – مناطق 27، 33، 71 فداناً والمستثمر الصغير – وكذلك أعمدة الحدائق)، والقطاع الغربي، ويشمل الأحياء (ولاعات المناطق الصناعية (1، 2، 3، 4، 5 ،6) – طريق (و3 – 100) – طريق الواحات – مدينة الفردوس – امتداد الصناعية 3 – وكذلك أعمدة الحدائق)، وذلك في 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم طرح مشروع الاستثمار في إنتاج الطاقة من حمأة الصرف الصحي بتكنولوجيا البيوجاز، بالمدينة، وذلك في ممارسة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وصرح أشرف عبدالرحمن عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم طرح أعمال تنسيق موقع وزراعة الطرق والمناطق الخضراء للمرحلة العاجلة بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأعلن محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح أعمال توريد مهمات شبكات الري والعدد والأدوات الزراعية للمدينة، وذلك في مناقصة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.