من الثامنة مساء اليوم.. قطع المياه عن 14 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمدينةالجيزة اعتباراً الثامنة مساء اليوم الجمعة، وحتى الثامنة صباح السبت؛ وذلك للقيام بأعمال تغيير محبس الطرد الرئيسي لمحطة مياه جزيرة الدهب.

والمناطق تشمل: (ميدان الجيزة وحتى ميدان المنيب مرورًا بشارعي البحر الأعظم وربيع الجيزي وحدائق جزيرة الدهب وعزبه البكباشي والقصبجب والمنيب والمجزر الآلي وجسر الكنيسة والزهراء والثلاثينى وخاتم المرسلين والعمرانية الشرقية وسيدى عمار)، وقد تتأثر أيضا منطقة العمرانية الغربية بضعف المياه.

وأهابت المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين والمحلات العامة والمستشفيات والمنشآت الشرطية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وشدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على الشركة ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاءالأعمال وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن (125 ) بالشركة لتلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).

وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحي جنوب الجيزة وحي العمرانية، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد حاجة المواطنين والمنشآت الشرطية والمستشفيات والمحلات خلال فترة الانقطاع.