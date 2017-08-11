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سياسي ألماني بارز: ترحيل اللاجئين المرفوضين من ألمانيا "شبه مستحيل"

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مصراوي Masrawy

سياسي ألماني بارز: ترحيل اللاجئين المرفوضين من ألمانيا "شبه مستحيل"

11:12 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

ترحيل اللاجئين المرفوضين من ألمانيا

برلين - (د ب أ):
حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر من رفع سقف التوقعات بشأن ترحيل اللاجئين المرفوضين من ألمانيا.

وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يشكل مع حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "إعادة المهاجرين بعد دخولهم إلى هنا شبه مستحيل... هناك وهم كبير يسيطر على قضية الترحيل في ألمانيا".

وذكر زيهوفر أن هناك طعون عديدة أمام المحاكم الألمانية ضد قرارات الترحيل، مضيفا أن معظم الحالات ينقصها أوراق الثبوتية، موضحا أنه لا يمكن أن تستعيد دول المنشأ هؤلاء الأشخاص دون أوراق ثبوتية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض الحالات تقدم شهادات صحية لتجنب الترحيل.

وقال زيهوفر: "هناك أيضا آخرون يستمرون في البقاء هنا اعتمادا على أفراد يدعمون بقائهم في البلاد. هذا هو الواقع في ألمانيا 2017".

وأكد زيهوفر ضرورة أن يتحدد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في المستقبل من يُسمح له بالدخول إلى الاتحاد، وقال: "هذا أكثر اتساقا مع المبادئ المسيحية والإنسانية من أن يجوب الناس كافة أنحاء أوروبا ويُقال لهم في النهاية: ليس مسموحا لكم بالبقاء".

تجدر الإشارة إلى أن زيهوفر يطالب بوضع حد أقصى سنوي للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، إلا أن ميركل ترفض ذلك.

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