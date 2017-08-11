سحر نصر: تطهير 11 ألف فدان فى الضبعة لإقامة المحطة النووية

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ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع مجلس إدارة المرحلة الثانية لمشروع دعم خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى والعمل المضاد للألغام، بحضور عدد من الشركاء فى التنمية وهما رينهولد برندر، الممثل المقيم لوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والدكتورة راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، اضافة إلى السفير سعيد هندام، مساعد وزير الخارجية، واللواء فتحى منصور، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكرييين، والمهندس محروس الكيلانى، وهالة رأفت، القائمان بإعمال المشروع، و خالد عياد، معاون الوزيرة.

وأكدت الوزيرة، أنها الوزارة تنتهز الفرصة على مرور 75 عاما على معركة العلمين ونهاية الحرب العالمية الثانية، وتطالب الشركاء فى التنمية خاصة الدول التى شاركت فى الحرب أن يكونوا داعمين خلال الفترة المقبلة لاستكمال عملية تطهير الالغام فى الساحل الشمالى الغربى، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات فى الكهرباء والصرف الصحى والإسكان فى تنمية غرب مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك رغبة من المستثمرين فى الاستثمار فى الاراضى المطهرة من الالغام فى الساحل الشمالى الغربى، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات فى هذه المنطقة فى العلمين ومطروح، وبناء مشروعات خدمية واستثمارية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ودعت سحر نصر إلى ضرورة العمل على استكمال تطهير باقى الأراضى المصابة بالالغام، والتعاون مع الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مؤكدة أهمية التعاون مع الجمعيات العاملة فى المجتمع المدنى فى المساعدة فى دعم والتوعية بخطورة الالغام فى المناطق المصابة بها، ودعت الوزيرة إلى الاسراع الفترة المقبلة فى تطهير 11 الف فدان في منطقة الضبعة من الالغام، والتى سيقام عليها محطة الطاقة النووية.

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واتفق مجلس الإدارة على مد التمويل المقدم من شركاء التنمية لمشروع دعم خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى والعمل المضاد للألغام لمدة 6 شهور ليكون من شهر أكتوبر 2017 وحتى ابريل 2018، والبدء فى التفاوض على المرحلة الثالثة من المشروع وتخصيص مبلغ 5 مليون يورو من الشركاء فى التنمية لتطهير باقى مناطق الساحل الشمالى العربى وشبه جزيرة سيناء.

وقال رينهولد برندر، الممثل المقيم لوفد الانحاد الاوروبى فى مصر، إن التعاون فى الفترة الماضية فى إزالة الالغام كان له انجازات ملموسة، وقمنا بافتتاح مركز الاطراف الصناعية فى محافظة مطروح، مؤكدا حرص الاتحاد الاوروبى على مزيد من التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة فى دعم إزالة الالغام.

وقالت الدكتورة راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، إن هناك اجتماع فى اكتوبر المقبل وقد يكون منصة للاحتفال بذكرى الـ75 على معركة العلمين ونهاية الحرب العالمية الثانية.​