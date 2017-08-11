"أمن الشرقية" يستعيد سيارتين مسروقتين بمركز بلبيس

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، سيارتين مُبلغ بسرقتهما، بحيازة عامل ومُدرس بدائرة مركز بلبيس.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط السيارة رقم 5617 ملاكي الشرقية، ماركة "تويوتا بيك أب" بقيادة المدعو "أحمد. خ. ع" عامل، مُقيم بقرية "قهلة الجبلة" التابعة لدائرة مركز بلبيس.

بالاستعلام الأمني والتراخيصي، تبين أن اللوحات المعدنية لا تخص السيارة، وأنها خاصه بسيارة ماركة "شيفرولية 1984" صفراء اللون، فيما تبين أن السيارة المضبوطة مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 28631 جنح أول مدينة نصر لسنة 2016، فيما أفاد المتهم بقيامه بشراء السيارة من أحد الأشخاص، وأنه لا يعلم أن السيارة مجهولة المصدر.

كما تم ضبط السيارة رقم 123 "ر د هـ" ملاكي، ماركة "هيونداي ماتريكس" سماوي اللون، بقيادة المدعو "محمد. ع. ح" مُدرس، مُقيم بقرية "شبرا النحلة" التابعة لمركز بلبيس؛ لقيام قائدها بوضع لوحات معدنية مزورة.

وبفحص السيارة فنيًا، تبين أن اللوحات المعدنية غير منصرفة من جهة مرورية، وتبين أن رقم الشاسية خاص بسيارة "هيونداي" موديل 2008، مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 14797 جنح مصر الجديدة لسنة 2011، فيما أفاد المتهم، بقيامه بشراء السيارة من أحد الأشخاص، وأنه يعلم أن لوحات السيارة لا تخصها.

تم التحفظ على السيارتين والمتهمين تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بكل واقعة، وجار العرض على النيابة العامة.