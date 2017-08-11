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الجيش الليبي: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين في عملية داخل درنة

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مصراوي Masrawy

الجيش الليبي: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين في عملية داخل درنة

11:04 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

الجيش الليبي: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين في عملية داخل درنة

الجيش الليبي - ارشيفيه

القاهرة - (د ب أ)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي التابع لمجلس النواب ، عن مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين في عملية نوعية داخل مدينة درنةشمال شرقي البلاد.

وقالت الشعبة إن مجموعة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار نفذت "عملية نوعية" في "معقل الإرهابيين داخل العمارات الصينية" بمدينة درنة، ما أدى إلى "انفجار ضخم سمع دويه فى أرجاء مدينة درنة تسبب في قتل عشرات الإرهابيين، من بينهم إرهابي يحمل الجنسية المصرية، وعدد كبير من الجرحى"، بحسب بوابة الوسط.

من جهة أخرى ،قالت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء أن العملية أسفرت عن "تفجير مخزن أسلحة تابع لتنظيم شورى ثوار درنة الإرهابي في العمارات الكورية الواقعة في المدخل الغربي للمدينة"، مشيرة إلى مقتل ثلاثة مسلحين تابعين للتنظيم الإرهابي،أحدهم مصري الجنسية".

ولم يعلق مجلس شوري مجاهدي درنة على بيان شعبة الإعلام الحربي .

يذكر ان قوات غرفة عمليات عمر المختار تطوق مدينة درنة من محاورها الخمسة. وتسيطر على المدينة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها" لا تعترف بأي من الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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