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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالشرقية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالشرقية

10:47 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات والهواتف المحولة بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطلين؛ متهمان بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة حقائب السيدات بمدينة الزقازيق.

وتبين من التحريات، أن المتهمين "شادي. م. ك. ح" وشهرته "أحمد" 23 عامًا، و"أمجد. م. الـ" وشهرته "أمجد العبيط" 32 عامًا، عاطلين، وراء ارتكاب عدة وقائع وبلاغات تصل إلى 18 بلاغًا بسرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في خطف حقائب السيدات بالطريق العام، مستخدمين في ذلك دراجة بخارية سوداء اللون "دايو" بدون لوحات معدنية، خاصة بالمتهم الأول.

وجرى ضبط المتهمين وبحيازتهما جزء من الحقائب والهواتف المبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13574 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

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