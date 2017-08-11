نجم توتنهام يحلم باللعب بجوار ميسي

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ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اليوم الجمعة، أن ديلي آلي، نجم توتنهام الإنجليزي، يرغب في الرحيل عن السبيرز، والانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلي يحلم باللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويعتبره قدوته، وأكدت أن برشلونة يراقب اللاعب خلال الفترة الماضية، ويضعه ضمن الاسماء المقترحة للتعاقد معها، حال فشل التوقيع مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح بوروسيا دورتموند، أو البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب أيضا في التعاقد مع آلي، في الوقت الذي لم يقدم برشلونة أي عرض رسمي حتى الآن.

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وكان أفضل لاعب شاب في آخر موسمين بالبريمييرليج، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية رحيله عن توتنهام بقوله "سعيد بالرحلة التي قطعتها طوال الفترة الماضية، ولكن لا أحد يعلم إلى أين يأخذني الطريق".

وتأتي تصريحات آلي، في الوقت الذي اشتكى اشتكى فيه زميله داني روز إدارة الفريق، بسبب حصول اللاعبين على رواتب منخفضة، مع وجود تقارير تفيد برغبة أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي بضمه.

وانتعشت خزانة البلوجرانا، بعد دفع باريس سان جيرمان الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار، والتعاقد معه بمبلغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.