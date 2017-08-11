أرسنال يسعى للتخلص من البدايات المتعثرة للدوري أمام ليستر سيتي

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تنطلق اليوم الجمعة، ضربة البداية في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2017- 2018 وذلك عندما يستضيف أرسنال نظيره ليستر سيتي على ملعب الإمارات الساعة 8.45 مساءً.

ويأمل أرسنال في التخلص من البدايات الضعيفة للدوري التي صاحبته في أخر 7 سنوات، حيث تعادل في موسم 2010- 2011 مع ليفربول 1-1 ومن ثم تعادل في الموسم التالي مع نيوكاسل 0-0 وتعادل في موسم 2012- 2013 مع سدرلاند 0-0 وخسر في الموسم التالي أمام أستون فيلا 3-1 قبل أن يحقق الفوز الوحيد في مستهل الدوري أمام كريستال بالاس 2-1 ومن ثم انهزم في موسم 2015- 2016 أمام وست هام 2-0 قبل أن يخسر الموسم الماضي أمام ليفربول 4-3.

وبدوره لم يحقق ليستر سيتي أي فوز في أخر 21 مباراة في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال حيث خسر 14 مباراة منها، ويعود أخر فوز لليستر سيتي على أرسنال في الدوري إلى 23 نوفمبر من عام 1994 بنتيجة 2-1.

ونجح أرسنال في تحقيق 10 انتصارات متتالية على ملعبه أمام ليستر سيتي وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية للمدفعجية أمام خصم واحد في البريميرليج، ويعود أخر فوز لليستر على ملعب أرسنال إلى شهر سبتمبر من عام 1973 بثنائية نظيفة.

ولم يتعرض أرسنال للخسارة في المباراة الإفتتاحية في الدوري الإنجليزي لثلاث مواسم متتالية من الفترة ما بين عامي 1958 و1960، ونجح رجال أرسين فينجر في إنهاء الموسم الماضي بتحقيق 5 انتصارات متتالية ولم يحقق الفريق 6 انتصارات متتالية منذ الفترة ما بين شهري أغسطس وأكتوبر من عام 2016.

ولم يخسر المدفعجية أي مباراة يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي منذ الخسارة أمام واتفورد في شهر أبريل من عام 1988، حيث حقق الفريق 6 انتصارات وتعرض لخسارة وحيدة.

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وبدوره لم يحقق ليستر سيتي الفوز في المباراة الإفتتاحية للدوري سوى مرة واحدة فقط في أخر 8 مواسم له في البريميرليج وكان ذلك بالفوز على سندرلاند بنتيجة 4-2 في موسم التتويج باللقب 2015- 2016.

ولم يحقق ليستر سيتي يشكل عام الفوز في المباراة الإفتتاحية للدوري الإنجليزي خارج ملعبه سوى مرتين وذلك بالفوز على أستون فيلا 3-0 في موسم 1927- 1928 وعلى نفس الخصم بنتيجة 3-2 في موسم 1933- 1934.

ويعود أخر فوز لليستر سيتي يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي إلى فترة "البوكسينج داي" في عام 1975 وذلك على حساب فريق ديربي، وسجل جيمي فاردي أخر 3 أهداف لليستر سيتي في شباك أرسنال، ومع ذلك لم يتغلب من قبل على أرسنال.

ومن جانبه تمكن مدرب ليستر سيتي كريج شيكسبير من الفوز في أول 5 مباريات له في الدوري عندما تولى القيادة الفنية للثعالب في منتصف الموسم الماضي، ومن ثم حقق فوزين فقط في المباريات الثمانية التالية.

ويذكر أن أرسنال أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 75 نقطة بينما أنهى ليستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.