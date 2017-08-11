موراتا: لن أعود لريال مدريد للمرة الثالثة.. والجميع يريد قتلي

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اعترف الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بأنه سيواجه تحديات صعبة للغاية مع البلوز، وذلك حسبما أفاد خلال حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة.

وقال موراتا: "احتاج وقتًا للتأقلم في الدوري الإنجليزي، وسيبدأ الأمر بفهم المدرب كونتي، ومعرفة أسلوبه وطريقة لعبه، فأنا قطعت رحلة طويلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى لندن، ثم سنغافورة، بعد التوقيع مع البلوز، وأحاول التدرب جيدا لأبقى عند حسن ظن الجمهور بي".

وتابع مهاجم تشيلسي: "أعلم مقدار التحدي هنا، فرغم أنني لم ألعب سوى مبارتين وديتين، بالإضافة إلى ربع ساعة في الدرع الخيرية، وأهدرت ركلة جزاء، أصبح الجميع يرغب في قتلي ويهاجمني بسبب هذا الأمر، والبعض يتهمني بأنني لا أستحق 80 مليون يورو، ولكني سأعمل على تغيير وجهة النظر هذه".

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وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: "رحيلي عن الريال لم يكن سهلا، ولكني أرغب في الحصول على فرصة أفضل للمشاركة، من أجل بطولة كأس العالم، واخترت تشيلسي لرغبتي في اللعب تحت قيادة كونتي، لأنه لم يتسن لي ذلك عند انضمامي ليوفنتوس، حيث أنه رحل بعدها".

وواصل: "لا أعتقد أنني سأعود إلى ريال مدريد للمرة الثالثة، لأن بعد رحيلي بمبلغ 80 مليون يورو لن يتركني تشيلسي بأقل من ذلك، لكني ما زلت مشجعا للريال، وأرغب في رؤيتهم ينتصرون، ولذلك بعثت برسالة تهنئة للجميع بعد الفوز بالسوبر الأوروبي، وقلت لهم إنهم محظوظون لأن تشيلسي لم يكن المنافس".

وأتم موراتا بقوله: "لا يهمني عدد الأهداف التي سأسجلها، كل ما يشغل بالي تحقيق الانتصارات، وحصد البطولات، فالموسم الماضي سجلت 20 هدفًا، وفرت بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهناك لاعبون سجلوا أكثر من 35 هدفًا ولم يحققوا شيئًا.. الأهم دائمًا مساعدة تشيلسي على الفوز بالألقاب".