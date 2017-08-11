برشلونة يحصن نفسه حال فشل التعاقد مع «ديمبلي»

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حدد نادي برشلونة الإسباني خيارين في حال فشل التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح بوروسيا دورتموند الألماني، لخلافة البرازيلي نيمار الذي انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الجمعة، أن ديمبلي مازال الخيار المفضل لبرشلونة، لكن النادي يحاول الاستعداد بالبديل المناسب، تحسبًا لفشل المفاوضات.

وأوضحت أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، سيكون الخيار الأول للبلوجرانا، وإن كان من الصعب العودة للجلوس على طاولة المفاوضات، مع النادي الباريسي، بعد دفعه لقيمة الشرط الجزائي الخاص بنيمار.

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وأشارت الصحيفة إلى أن البلجيكي، يانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، هو البديل الثاني، وإن كان "الروخي بلانكوس" قد يرفض التخلي عنه، بسبب حرمانه من التعاقدات خلال الصيف الجاري.

ونوهت موندو ديبورتيفو إلى أن قيمة فسخ عقد كاراسكو، تصل إلى 100 مليون يورو، وقد يلجأ البارسا لدفع الشرط الجزائي والحصول على اللاعب، في حال موافقته على ارتداء قميص البلوجرانا.

يذكر أن ديمبلي غاب عن تدريبات بوروسيا دورتموند، صباح أمس الخميس، دون إبداء أعذار، ما تسبب في معاقبته وإبعاده عن مباراة الكأس المقبلة.