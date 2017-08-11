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وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير "تل العقارب".. ويطالب بتغيير اسم المنطقة

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير "تل العقارب".. ويطالب بتغيير اسم المنطقة

10:11 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

تفقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منطقة "تل العقارب" بالسيدة زينب، يرافقه خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس إيهاب الحنفي، منسق عام متابعة المشروعات بالصندوق.

وقال مدبولي، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجري تنفيذ 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، ويتم العمل بالمشروع على مدار 24 ساعة، حيث تم الانتهاء من صب سقف الدور الرابع ببعض العمارات، موضحاً أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.

وكلف وزير الإسكان بتغيير اسم منطقة "تل العقارب"، إلى اسم يتناسب معها بعد الانتهاء من تطويرها، مؤكداً أن المشروع سيكون نموذجاً لتطوير المناطق العشوائية، وسيعطي ثقة للآخرين، وجميع من يسكنون مناطق مشابهة سيطلبون التطوير.

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