القوات البحرية تنقذ 9 سياح إسبان من الغرق بالبحر الأحمر

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أنقذت القوات البحرية بالبحر الأحمر، 9 سياح أسبان الجنسية من الغرق بعد تعرض اللنش السياحي "أوريون"، للغرق بين سواحل مدينة سفاجا والقصير تحديدًا أمام منطقة وادي القويح وتم إخراجهم لشواطئ القصير، كما أنقذت القوات البحرية طاقم المركب الذي يبلغ 8 أفراد.

تلقت غرفة عمليات ديوان عام محافظة البحر الأحمر، بلاغًا من جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة يفيد تلقيهم بلاغ بتعرض لنش سياحي "أوريون"، يقل على متنه 9 سياح إسبان كانوا في طريقهم لرحلة بحرية شمال مدينة القصير.

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وعلى الفور تم إخطار القوات البحرية والتي دفعت بأحد اللنشات السريعة وتم إنقاذهم بعد غرق اللنش، بعدما استقلوا قارب نجاة.