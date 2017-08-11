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"تنشيط السياحة" تنتهي من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية 10:04 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية، وذلك بناءً على أسس علمية ومعايير قابلة للقياس، مضيفًا أنه تم اعتماد تلك المعايير من مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، بعد مناقشتها مع ممثلي القطاع السياحي بالمجلس.جاء ذلك خلال اجتماع يحيى راشد وزير السياحة، مع هشام الدميري رئيس هيئة التنشيط، وعمرو العزبي المستشار السياحي الجديد في لندن، وذلك لوضع استراتيجية العمل للمكتب في الفترة القادمة، تضمنت وضع بدائل وسينايوهات للتخفيف من وقع الحظر المفروض من قبل إنجلترا على مطار شرم الشيخ، و استعادة حركة السياحة الوافدة من السوق الإنجليزي، و التواصل والتنسيق مع كبرى شركات السياحة بالسوق الإنجليزي.وأشار إلى أنه تم تطوير آليات محددة لعملية التقييم تضمنت وضع استمارات لتقييم أداء مديري المكاتب الخارجية ومساعديهم وفقا لمعايير علمية قابلة للقياس، وتم تفعيل هذه المنظومة لتقييم أداء المكاتب من أول يناير حتى نهاية شهر يوليو ٢٠١٧.وقال عمرو العزبي، إنه على ثقة من استعادة الحركة السياحية من السوق الإنجليزي والذي بدأ بالفعل يظهر بعض المؤشرات الايجابية، مضيفًا أنه على الرغم من أن السائح الإنجليزي يظهر ميلا واضحا لمنطقة البحر الأحمر، الا حتى عام ٢٠١٠ كانت نسبة السياحة الأنجليزية في المقاصد الثقافية مثل الأقصر وأسوان هي الأعلى.جدير بالذكر أن عمرو العزبي تولى مهام مدير المكتب السياحي المصري بباريس ثم كندا قبل عودته للقاهرة ليتولى مهام معاون وزير السياحة، ثم تولى مهام منصب رئيس هيئة تنشيط السياحة عام 2007 و حتى ٢٠١٢.

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