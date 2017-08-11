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سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية.

سعرالذهب اليوم الجمعة 11-8-2017

السعر العالمي : 1,285.70 أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 719 إلى 721
عيار 22 659 إلى 661
عيار 21 629 إلى 631
عيار 18 539 إلى 541
عيار 14 419 إلى 421
عيار 12 359 إلى 361
الاونصة 22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048
الكيلو 718,857 إلى 721,143

المصدر : 365

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