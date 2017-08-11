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سعر الدولار اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 في بالبنوك بتحديث لحظي علي مدار الساعة، سعر الدولار اليوم، ومن المتوقع أن تشهد الدولار اليوم تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء ، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، حيث شهدت تعاملات “سعر الدولار” الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر بالنسبة لتعاملات الدولار اليوم حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا سعر الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

 

 سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء

17.80
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.75
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك HSBC

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.75 جنية للشراء ، 17.85 جنية للبيع.

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.7400 17.8400
مصرف ابو ظبي 17.7400 17.8400
البنك المصري الخليجي 17.7200 17.8200
البنك الأهلي 17.7500 17.8500
بنك القاهرة 17.7000 17.8000
بنك الاسكندرية 17.7200 17.8200
البنك العربي الافريقي 17.7500 17.8500
البنك المركزي 17.7362 17.8362
بنك مصر 17.7400 17.8400
بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300
كريدي أجريكول 17.7300 17.8300
بنك بيريوس 17.7500 17.8500

المصدر : مصر365

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