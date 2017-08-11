دراسة: فيتامين "بي 3 " يمنع الإجهاض والتشوهات الخلقية

أظهرت دراسة أسترالية أن نقص بعض الفيتامينات قد يؤدي إلى تشوهات خلقية في الأطفال، و بعد سنوات من البحث توصلت الدراسة إلى أن فيتامين بي 3 من شأنه أن يمنع حدوث تلك التشوهات و يمنع الإجهاض.

أفادت دراسة أسترالية جديدة بأن مكملات فيتامين "بي 3" يمكنها أن تمنع الإجهاض والعيوب الخلقية بشكل كبير. وكشف علماء من معهد فيكتور تشانج في سيدني أن سببا رئيسيا في حالات الإجهاض المتعددة والرضع الذين يولدون بتشوهات في القلب والكليتين والعمود الفقري، يرجع إلى نقص في جزيء يسمى "إن إيه دي". حيث يمنع نقص تلك المادة أعضاء الطفل من التطور بشكل صحيح في الرحم.

و بعد 12 عاما من البحث، اكتشف فريق الباحثين أن هذا النقص يمكن علاجه ويمكن منع الإجهاض والعيوب الخلقية عن طريق تناول فيتامين مشترك. وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين الطبية"، أن فيتامين "بي 3" يمكن أن يعالج النقص الجزيئي بما في ذلك "إن إيه دي".

وقال المعهد إن هذه الدراسة التي أشرف عليها البروفيسور سالى دونوودى من بين أهم الاكتشافات الطبية في أستراليا وواحدة من أكبر الاكتشافات في بحوث الحمل. وقالت دونوودى إن "انعكاسات ذلك ستكون ضخمة، وأنه من المحتمل أن يخفض بشكل كبير من عدد حالات الإجهاض والعيوب الخلقية في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت أن "إن إيه دي" هو واحد من أهم الجزيئات في جميع الخلايا الحية، حيث أنه ضروري لإنتاج الطاقة، وإصلاح الحمض النووي وترابط الخلايا. وهناك عوامل بيئية وجينية يمكن أن تعطل إنتاجه، مما يسبب خللا في ذلك الجزيء.

وقال البروفيسور روبرت جراهام، المدير التنفيذي للمعهد، إنه كما يتم الآن استخدام حمض الفوليك لمنع السنسنة المشقوقة -عيب خلقي في فقرات الظهر- وجدت الدراسة أنه من الأفضل للنساء البدء في تناول فيتامين بي 3 في وقت مبكر، حتى قبل التخطيط للحمل. وكما يمكن تنازل فيتامين بي3 على شكل دواء تحت إشراف طبي، إلا أن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوى على فيتامين بي3 بصورة طبيعية ومنها اللحوم الحمراء والسمك والخبز والحبوب والبقول والكبد والجوز والدجاج.