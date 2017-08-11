غادة والي: سفر أول فوج لحجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة السبت

القاهرة - أ ش أ

صرّحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أول فوج لحجاج الجمعيات يغادر مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، غدا السبت، ​ويضم الفوج 750 حاجا من محافظتي الجيزة وبورسعيد، وستتوالى الأفواج في السفر تباعا حتى يوم 25 أغسطس الجاري.

وقالت الوزيرة، في تصريح لها اليوم الجمعة، في إطار متالعتها لآخر الاستعدادات الخاصة ببدء تفويج حجاج الجمعيات إلى الأراضي المقدسة أنه تم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مساعدة الحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة من لحظة وصولهم للمطارات المصرية ومنح العناية اللازمة خاصة لكبار السن وذوي الأمراض والعمل على التنسيق التام مع السلطات السعودية لتيسير الخدمات لضيوف الرحمن.

​وأضافت الوزيرة أن موسم الحج لهذا العام سيشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الحجاج لأداء المناسك، ومنها التعاقد على وسائل انتقال للحجيج جميعها موديلات حديثة ومكيفة وكذلك المخيمات، حيث ستكون مكيفة ومجهزة لخدمة الحجاج كما ستكون مواقف الأوتوبيسات قريبة من المخيمات بعرفات للحد من مشقة التنقل وللقضاء على مشكلة تخلف بعض الحجيج نتيجة الزحام الشديد بالمشاعر في منى وعرفات.

وشددت على ضرورة التزام أعضاء البعثة الرسمية للوزارة بالتعليمات الصادرة عن السلطات المصرية والسعودية.

ومن جانبه، صرّح أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام، أن تسليم التأشيرات والحقائب الخاصة بالحجاج جميعا يتم قبل السفر بشكل منظم ووفقا لبرنامج سفر كل محافظة نظراً لأن تذاكر الطيران تصدر حاليا قبل موعد سفر كل فوج.

يذكر أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية يبلغ 12 ألف حاج قاموا جميعا بسداد تكلفة برامج الحج ذات المستويات الأربعة.