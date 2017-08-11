الفلبين تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور وتعتزم إعدام نصف مليون طائر

مانيلا - (د ب أ)

ذكر مسئول أن الفلبين سجلت اليوم الجمعة أول حالة إصابة بمرض انفلونزا الطيور، وستقوم بإعدام ما يقرب من نصف مليون طائر لاحتواء المرض.

وقال وزير الزراعة إيمانويل بينول إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن انتقال المرض للبشر.

وأضاف بينول أن التفشي تسبب في نفوق 37 ألفا من طيور الدجاج والبط والسمان في 6 مزارع للدواجن في بلدة سان لويس بإقليم بامبانجا، 50 كيلومترا شمالي مانيلا.

وتابع "سنعدم 400 ألف طائر في محيط كيلومتر واحد، نحن لا نرغب في أن ينتشر المرض".

وقال بينول إن وزارة الزراعة توقفت عن شحن جميع منتجات الدواجن من منطقة لوزون شمالا إلى أجزاء أخرى من البلاد.

كما بدأت السلطات التحقيق لتحديد مصدر الفيروس الذي قالوا إنه يمكن أن يكون قد انتقل من الطيور المهاجرة او البط المهرب من الصين.