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قتيلان و6 مصابين في حفل زفاف بطريق «أجا - المنصورة»

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قتيلان و6 مصابين في حفل زفاف بطريق «أجا - المنصورة» قتيلان و6 مصابين في حفل زفاف بطريق «أجا - المنصورة»

التحرير

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تحول حفل زفاف بالدقهلية إلى مأتم مساء الخميس بعد حدوث تصادم بين السيارات المشاركة في زفة العروسين على طريق "أجا - المنصورة" بالقرب من قرية سلكا، ليسفر ىالحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين أحدهم أصيب بالشلل.

اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارتين ملاكي بموكب زفاف عروسين على طريق "أجا -المنصورة".

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وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص، ومصرع اثنين قبل وصولهم لمستشفى الطوارئ الجامعي وهم "محمد عبد اللطيف" 29 سنة، "محمد عبد المطلب عوض يوسف" 40 سنة - في حين أصيب كلا من طه محمود حسين 45 سنة، ونجليه "أيمن" 7 سنوات، و"أثر" عامين، ومحمد عادل أحمد 25 سنة، زينب عبد الفتاح خميس 39 سنة، سوزان صادق إسماعيل 10 سنوات، أحمد طه محمود إسماعيل 15 سنة ومن بين المصابين حالة كسر بالفقرات العنقية أدى إلى شلل رباعى وباقي الإصابات خطيرة

تم تحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة للتحقيق

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التحرير

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