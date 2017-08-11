الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 37

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى - العظمى

القاهرة 27 - 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 24 32

بورسعيد 27 32

دمياط 27 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 38

العريش 23 35

نخل 20 37

طابا 22 38

الطور 26 35

مرسى علم 31 39

الغردقة 30 41

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شرم الشيخ 31 40

رفح 22 34

كاترين 20 36

سيوة 28 39

المنيا 26 39

الفيوم 26 39

رأس سدر 27 37

أبوسمبل 30 44

وسط الدلتا 27 37

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

الأقصر 30 43

أسوان 30 44

شلاتين 30 41

حلايب 31 40

الوادي الجديد 31 43

قنا 30 42

نويبع 29 39

السلوم 24 33​