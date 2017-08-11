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بالصور- فندق على شكل سجن والغرف زنزانات.. تعرف عليه

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مصراوي Masrawy

بالصور- فندق على شكل سجن والغرف زنزانات.. تعرف عليه

09:00 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

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بعد استخراجه مسامير وولاعة وقصافة من بطن مريض.. طبيب يروي ل

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بعد استخراجه مسامير وولاعة وقصافة من بطن مريض.. طبيب يروي ل"مصراوي"

كتبت- ميرا ماهر:

عادةً ما يكون هناك معايير محددة في تصميم الفنادق وغرفها، لكن الجديد هو ما ابتكرته إدارة إحدى الفنادق الموجودة في "تايلاند" من تحويل الغرف إلى زنزانات للزبائن الذين يرغبون بخوض تجربة دخول السجن.

حيث ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "الرؤية"، أنه تم افتتاح فندق في حي "أودوموسك" بمدينة "بانكوك" يقدم لنزلائه تجربة فريدة من نوعها تتمثل في إقامتهم داخل زنازين تشبه إلى حد كبير السجون الحقيقية، مقابل 30 جنيه إسترليني لليلة الواحدة، أي ما يعادل 690 جنيه مصري. 

وقد بُنيَ الفندق بأكمله على شكل سجن حقيقي محاط بالأسوار والأسلاك الشائكة من كل جانب، ويضم غرفاً مزودة ببوابات ذات قضبان معدنية، وأسرّة بطابقين. وتبلغ مساحة الزنزانة الواحدة 8 أمتار مربعة.

ويقدم الفندق لنزلائه بزة مخططة بالأبيض والأسود مماثلة للباس المخصص للسجناء، كما يتم منح كل نزيل رقماً خاصاً به ليتمكن من الدخول إلى زنزانته الاختيارية.

ويحتوي الفندق الغريب حماماً مشتركاً يماثل تماماً حمامات السجون الحقيقية، وحوض استحمام تتوفر فيه المياه الساخنة، ومنضدة وصالة للاسترخاء. بالإضافة إلى دمى على شكل دببة توضع على الأسرّة وفي أنحاء الزنزانة.

الجدير بالذكر بأن سجون الرجال في تايلاند تعرف بسمعتها السيئة، ومعاملتها الوحشية للسجناء، على نقيض سجون النساء التي تتميز بسمعتها الحسنة.

 

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مصراوي Masrawy

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