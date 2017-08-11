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تواضروس: مصر استغلت زيارة بابا الفاتيكان بشكل جيد

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تواضروس: مصر استغلت زيارة بابا الفاتيكان بشكل جيد تواضروس: مصر استغلت زيارة بابا الفاتيكان بشكل جيد

التحرير

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قال بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو كانت صعبة للغاية، خاصةً مع عمليات الحرق المستمرة للكنائس، وحينها ذكر عبارته الشهيرة «إن حرقوا الكنائس سنصلي في الجوامع، وإن حرقوها نصلي معًا في الشوارع».

وأضاف تواضروس، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن «إقرار قانون بناء الكنائس خطوة رائعة وإيجابية»، مشيرًا إلى أن « استغلت زيارة بابا الفاتيكان بشكل جيد، وهي من أروع الزيارات في التاريخ».

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أشار بابا الإسكندرية، إلى أن «بدايات المسيحية كانت في القدس وسوريا والإسكندرية وروما واسطنبول»، موضحًا أن «الأديرة نشأت على أرض مصر أولًا قبل أي دولة في العالم».

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التحرير

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