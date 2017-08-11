الجمل: طعن «الدكروري» على قرار «السيسي» مخالف لقانون غير دستوري

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قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الطعن الذي تقدم به المستشار يحيى الدكروري، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، من قِبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الأول للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، «من حقه تقديمه، ولكنه مخالف لقانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقرة البرلمان، وفي الوقت ذاته ذلك القانون مخالف للدستور».

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وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التلفيزيون العربي»، مساء الخميس، أن «المستشار الدكروري خلق أزمة بسبب الحكمين الخاصين بمصرية جزيرتي تيران وصنافير»، لافتًا إلى أن «الحكمين الخاصين بتيران وصنافير باطلان»، موضحًا: «تلك القضية أصبحت نافذة وأصبحت الجزيرتان سعوديتين، بحكم قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة»، مشيرًا إلى أن «الأزمة حاليًا بين طعن غير دستوري على قانون غير دستوري، وهي أزمة دستورية قانونية».