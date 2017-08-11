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بكين تحتج بعد اقتراب سفينة حرب أمريكية من شعاب اصطناعية في بحر الصين الجنوبي

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مصراوي Masrawy

بكين تحتج بعد اقتراب سفينة حرب أمريكية من شعاب اصطناعية في بحر الصين الجنوبي

07:57 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

بكين تحتج بعد اقتراب سفينة حرب أمريكية من شعاب اصطناعية في بحر الصين الجنوبي

بكين - (د ب أ)

احتجت بكين، اليوم الجمعة، بعد أن اقتربت سفينة حربية أمريكية من الشعاب الاصطناعية التي أوجدتها الصين في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، شينخوا.

ودخلت السفينة الحربية الأمريكية (يو إس إس جون إس ماكين) المياه القريبة من "ميجي ريف" في جزر سبراتلي المتنازع عليها يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج إن تلك العملية كانت غير قانونية ونفذت بدون تصريح من بكين. واضاف ان البحرية الصينية حددت السفينة الحربية وحذرت وطردتها.

وقال "إن مثل هذا التحرك يقوض بشدة سيادة الصين وأمنها ويعرض بشدة سلامة العاملين في الخطوط الأمامية لكلا الجانبين".

وقالت نيكول شويجمان، المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، إن القوات الأمريكية تعمل في منطقة اسيا والمحيط الهادي بشكل يومي.

وأضافت أن "جميع العمليات تتم وفقا للقانون الدولي وتبين أن الولايات المتحدة ستسير رحلات جوية وتبحر وتعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وتابعت أن "هذا صحيح في بحر الصين الجنوبي كما هو الحال في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم".

يأتي هذا الخلاف بينما تستعر حرب كلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ويدفع الرئيس الأمريكي دونالد الصين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل السيطرة على تهديدات بيونجيانج.

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