بعد استخراجه مسامير وولاعة وقصافة من بطن مريض.. طبيب يروي ل"مصراوي" غرائب مرضاه

كتبت-نرمين الجلاد:

في حادثة غريبة من نوعها تمكن طبيب مصري من استخراج 39 مسمار كبير الحجم وولاعة وقصاصة أظافر من معدة مريض مصري، الأمر الذي أثار ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد ان قام الطبيب بنشر صورته مع تلك الأشياء.

وكتب الطبيب المصري "عبد الرحمن مصطفى"، الجراح بمستشفى قصرالعيني ،على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كفاية انبهارات بجد يا مصر.. عملت عملية استكشاف وشيلنا من معدة العيان 39 مسمارا كبيرا ولاعة وقصافة أظافر كان بالعهم، وفي الأغلب هو مريض نفسي، بس مش عارف ازاي استحمل"

وتواصل "مصراوي" مع الدكتور "عبد الرحمن مصطفى"، الذي أكد صحة الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أنها ليست الحالة الأولي ،حيث أخرج قبل ذلك مسامير وهواتف، ويرجع سبب ذلك أن المريض يعاني من مرض نفسي دفعه لتناول هذه المواد.

وقال الدكتور أن حالة المريض مستقرة حتي الأن، وتم التحفظ على المواد التي تم أستخراجها من معدته.