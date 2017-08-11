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امرأة طيار لم تسافر على متن طائرة من قبل.. تعرف على قصتها

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مصراوي Masrawy

امرأة طيار لم تسافر على متن طائرة من قبل.. تعرف على قصتها

07:26 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

امرأة طيار لم تسافر على متن طائرة من قبل.. تعرف على قصتها

طيار-لم-تسافر-على-متن-طائرة-قبلاً..-تحقق-حلمها

كتبت- ميرا ماهر:

السفر من دولة لأخرى حلم العديد من الأشخاص، خاصةً إذا كان بالطائرة، ويتوفر فيه جميع سبل الراحة. وهو أيضا حلم "ديفيا" في طفولتها، والتي ساعدها والداها في تحويل الحلم إلى حقيقة، حيث تعمل حالياً كطيار في أكبر شركات النقل المدني في بلادها.

حيث ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقالا يحكي قصة امرأة هندية لم تسافر على متن طائرة قبلاً، رغم كونها تعمل حالياً كطيار على الخطوط الجوية في البلاد.

ويعود السبب في ذلك إلى أن أسرة "آن ديفيا" كانت فقيرة جداً ولا تملك المال الكافي الذي يسمح لهم بالسفر بالطائرة.

فعندما كانت في السابعة عشر من عمرها بدأت بتعلم اللغة الإنجليزية لتتمكن بعدها من الحصول على منحة دراسية وتنهي دراستها في غضون عامين، وتحقق حلمها في 19 من عمرها عندما بدأت بالعمل في شركة الخطوط الجوية الهندية وقامت بأول رحلة لها.

سجلت "ديفا" 11 عاما من الخبرة في مجال الخطوط الجوية الهندية الرائدة وأصبحت قائدة طائرة من طراز بوينغ 777 في شهر يوليو السابق، لتصبح أصغر امرأة طيار في واحدة من أكبر طائرات النقل المدني في العالم.

 

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مصراوي Masrawy

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