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تواضروس: كان لدينا شعور عام أثناء حكم الإخوان بأن «مصر يتم سرقتها»

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تواضروس: كان لدينا شعور عام أثناء حكم الإخوان بأن «مصر يتم سرقتها» تواضروس: كان لدينا شعور عام أثناء حكم الإخوان بأن «مصر يتم سرقتها»

التحرير

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الخميس، إن السيدة مريم العذراء، فخر جنسنا البشري من الرجال والنساء، لافتًا إلى أنها «الشفيعة الأولى»، موضحًا أن «ثلث الكنائس القبطية تحمل اسمها».

وأضاف البابا، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «DMC»، أنه «كان لدينا شعور عام أثناء حكم الإخوان بأن يتم سرقتها»، مستكملًا: «كنت بقول مش دي مصر اللي نعرفها، وهذا الشعور كان يزيد يومًا عن يوم».

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وتابع: «ما حدث في 30 يونيو كان أفضل ما يكون، مرسي قبل ذلك لم يكن يشعر بما يحدث في مصر ولم يشعر بالمسئولية، ومشاركتي في 3 يوليو كانت ضرورية كواحد من المصريين الذين شاركوا في الثورة».

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التحرير

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