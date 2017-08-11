ترامب: تحذيري لكوريا الشمالية من "النار والغضب" لم يكن صارما بما يكفي

واشنطن – (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تحذيره الذي أطلقه مؤخرا ضد كوريا الشمالية من "النار والغضب" لم يكن صارما بما يكفي.

وهددت كوريا الشمالية بمهاجمة جزيرة جوام الأمريكية، وسط تصاعد الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونجيانج بسبب برنامجها النووي وسلسلة من التجارب الصاروخية الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين في منتجع الجولف الخاص به في بدمينستر بولاية نيوجيرسى إن تحذيراته الأخيرة لكوريا الشمالية "لم تكن صارمة بما يكفي".

ورفض ترامب التصريح بما إذا كانت الولايات المتحدة ربما تدرس توجيه ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية، لكنه قال إنه ما زال منفتحا على التفاوض.

وحذر ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من "عواقب وخيمة" إذا نفذ تهديده بمهاجمة جوام.

وقال ترامب "إذا فعل شيئا في جوام، فإنه سيكون أمرا لم يسبقه مثيل من قبل في كوريا الشمالية".