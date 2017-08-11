مصراوي Masrawy

"الطيران المدني" تدعو قطر لحل خلافاتها مع "دول المقاطعة" 11:18 م الخميس 10 أغسطس 2017

إيكاو

مونتريال - (أ ش أ):أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) رفضها تسييس قطر أزمتها الملاحية الجوية، ودعت قطر إلى حل خلافاتها السياسية بينها وبين الدول الداعية الى مكافحة الإرهاب، وذلك بعيدا عن المنظمة.وأشارت المنظمة ـ في بيان مساء اليوم الخميس ـ إلى أن مجلسها قد أُحيط علما بفحوى الشكوى القطرية وبرد الدول المعنية عليها، واستمع إلى الأمانة العامة بشأن تدفق الحركة فوق المياه الدولية، وأقر المجلس بوجود مسائل سياسية ينبغي على الدول المعنية معالجتها في المحافل الدولية المناسبة بعيداً عن منظمة (إيكاو).من جهة أخرى، أعرب المجلس في قراراته عن تقديره للأمانة العامة والدول المعنية لإعداد ترتيبات الطوارئ في منطقة الخليج، وطلب من الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الدول المعنية والمجاورة لضمان سرعة تنفيذ ترتيبات الطوارئ.ورحب المجلس ـ في قراراته ـ بالتزام الدول المعنية بمواصلة المشاورات الفنية تحت مظلة (إيكاو) لضمان تطبيق الحلول الفنية المثلى، وطلب من الأمانة العامة تقديم معلومات بشكل منتظم ورفع تقرير محدث لنظر المجلس في دورته القادمة.وحث جميع الدول الأعضاء في (إيكاو) على مواصلة التعاون لتعزيز سلامة الطيران المدني الدولي وأمنه وكفاءته واستدامته ، وأعرب عن تقديره للدول الخمسة لما أبدوه من روح التعاون أثناء الجلسة الاستثنائية.وتعليقاً على قرارات المنظمة ، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المهندس عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قوله إن هذه القرارات تؤكد حيادية المنظمة وتمسكها بدورها الذي أسست من أجله ؛ وهو الحفاظ على سلامة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم.وثمن التميمي امتناع المنظمة ومجلسها الموقر عن الخوض في الأمور السياسية ؛ حيث أكد الأعضاء أن مناقشتها تكون في المحافل المتخصصة ، وأكد رئيس مجلس المنظمة خلال ترؤسه الجلسة أن نيويورك تبعد ساعة فقط عن مونتريال ؛ في إشارة إلى مقر الأمم المتحدة.وأوضح التميمي ـ حول ما ورد عن ممرات الطوارئ ـ أن أعضاء المجلس أثنوا على الخطوات التي قامت بها الدول الأربع الداعية الى مكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والامارات والبحرين) بفتح مسارات طوارئ جديدة تساعد في انسيابية الحركة الجوية فوق أعالي البحار ، مؤكداً أن ممرات الطوارئ هي ممرات مؤقتة يتم تأسيسها في الحالات الاستثنائية وعند ارتفاع الحركة الجوية في منطقة محدودة المساحة ، وأشار التميمي الى أن أجواء المملكة العربية السعودية السيادية لا تزال مغلقة أمام الطائرات المسجلة بقطر.والمنظمة الدولية للطيران المدني (ایكاو) ھي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ، تم إنشاء في عام ١٩٤٤ للنھوض بالتطور الآمن والمنظم للطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم ، وتضع القواعد والأنظمة اللازمة لسلامة الطیران وأمنه وكفاءته وانتظامه.

هذا المحتوى من

إعلان

الأخبار المتعلقة

الإمارات تنفي فتح المجال الجوي أمام طائرات قطر

البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للطيران القطري

وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في دهس جنود في باريس

تركيا توقف 12 مشتبها في انتمائهم إلى جبهة النصرة

إعلان

إعلان