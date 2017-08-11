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إحالة مسؤولي الصيانة بمشروع العبارات النهرية بأسيوط إلى التحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة مسؤولي الصيانة بمشروع العبارات النهرية بأسيوط إلى التحقيق

02:27 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

إحالة مسؤولي الصيانة بمشروع العبارات النهرية بأسيوط إلى التحقيق

أسيوط - أ ش أ

أحال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، مسؤولي الصيانة بمشروع العبارات النهرية للتحقيق، لتقصيرهم في أداء عملهم المنوطين به، على خلفية حدوث عطل مفاجئ في عبارة مركز البداري، ما أدى إلى عدم السيطرة عليها وحدوث جنوح لها، حيث جرفها التيار المائي إلى قرية بني فيس.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع قوات الإنقاذ أنقذت ركاب العبارة النيلية التي جرفها التيار دون حدوث خسائر، مؤكدا أنه لن يتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة وتوقيع عقوبات تجاه المقصرين بالجهاز التنفيذي، حرصا على مصلحة المواطنين وسلامة أرواحهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على الرقابة والمتابعة المستمرة على كافة قطاعات الجهاز التنفيذي ومديريات الخدمات والمشاريع التابعة للمحافظة بصورة مفاجئة لضمان سير العمل وتنفيذ الواجبات المنوطين بها.

يأتي هذا على خلفية تلقي غرفة عمليات المحافظة، مساء أمس الخميس، إخطارا تليفونيا من غرفة عمليات النجدة يفيد حدوث عطل مفاجئ في عبارة مركز البداري "كسر بالعامود الخاص بالدفة"، ما أدى لعدم السيطرة عليها وحدوث جنوح لها حيث جرفها التيار المائي إلى قرية بني فيز بمركز صدفا، وعلى متنها حوالى 30 راكبا و10 سيارات .

وتم السيطرة على العبارة الجانحة ونقل الركاب لعبارة بديلة تم استدعاؤها لنقل الركاب والسيارات، ثم توجيه عبارة لقطر العبارة الجانحة إلى مرسى بنى فيز لإجراء الصيانة اللازمة لها.

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