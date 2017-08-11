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خبر سار لعشاق البطاطس المقلية.. تناولها ولا تقلق من الوزن الزائد

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مصراوي Masrawy

خبر سار لعشاق البطاطس المقلية.. تناولها ولا تقلق من الوزن الزائد

01:58 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

خبر سار لعشاق البطاطس المقلية.. تناولها ولا تقلق من الوزن الزائد

خبر-سار-لعشاق-البطاطس-المقلية..-تناولها-ولا-تقلق-م

كتبت- ميرا ماهر:

نشر موقع "Buzzkito" خبر سار لعشاق البطاطس، من المعروف أنها الوجبة المفضلة لعدد كبير إلا انهم يخشون دائما من كونها تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات فتتسبب في حدوث السمنة.

حيث ذكر خبراء التغذية في معهد "إلينوي" للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول البطاطس المقلية غير ضار لمن يتبع حمية غذائية محددة.

وأضاف المعهد بأنه يمكن تناول البطاطس دون أن تسبب زيادة في الوزن إذا ما تم التحكم بكمية السعرات الحرارية التي تحتويها وجباتنا اليومية.

حيث يحتوي كل 100 جرام من البطاطس المقلية على حوالي 70 سعر حراري فقط، أي أقل من الموجودة في نفس الكمية من الأرز. كما أن حبة البطاطس الواحدة متوسطة الحجم تحتوي على 110 سعر حراري. وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

كما أنه بعد إجراء التجارب على بعض الأشخاص، تبين أن جميع المشاركين انخفض وزنهم عندما سمح لها بتناول ما يرغبون به لكن مع التحكم بكمية السعرات الحرارية.

ولم تظهر النتائج أي علامة على أن البطاطس المقلية تسبب زيادة الوزن، بل على العكس، يمكن إدراجها في قائمة المواد الغذائية التي تساعد في تخفيض الوزن.

 

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مصراوي Masrawy

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