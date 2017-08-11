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«الفريق الرئاسي»: نخشى طرح مرشح حاليا خوفا من تشتت أصوات التيار المدني

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«الفريق الرئاسي»: نخشى طرح مرشح حاليا خوفا من تشتت أصوات التيار المدني «الفريق الرئاسي»: نخشى طرح مرشح حاليا خوفا من تشتت أصوات التيار المدني

التحرير

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قال ياسر الهواري، أحد أعضاء الفريق الرئاسي، إن «الفريق ليس حزب أو حركة سياسية أو ائتلاف، بل هو مبادرة يتم طرحها أمام المواطنين»، موضحًا أنهم «أمام خيارين، هو أن يتم الطرح بمرشح رئاسي مع مجموعة من مساعديه، أو الانتظار كي لا يتم طرح مرشح وتقوم تيارات مدنية أخرى بترشيح آخر مما يحدث نوعًا من تشتيت الأصوات، حيث يجب التعاون معًا».

وأضاف الهواري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن التيار المدني عندما تعدد مرشحيه في انتخابات الرئاسة عام 2012 تشتت الأصوات، موضحًا أن «هناك عزوف من قِبل التيارات المدنية عن الحديث في السياسية أو الترشح للرئاسة، وكذلك هناك عزوف لبعض المواطنين».

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وأشار إلى أن التيار المدني يعزف عن المشاركة السياسية لبسبب «إقصاء للمعارضة»، مؤكدًا أنه يجب أن يشعر الرأي العام والمواطنين أن الأمر في أيديهم فقط، حيث أنه بعدد الأصوات الأكثر سيأتي رئيس الجمهورية القادم، فلابد من تحريك المياه الراقدة، مستكملًا: «التيار المدني أدواته هي الشارع والمواطنين، ولا يجب التخلي عنها».

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التحرير

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