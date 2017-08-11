مصراوي Masrawy

بالصور- "مصراوي" في "النقراشي".. حكاية المريض المطرود من مستشفى التأمين الصحي 11:54 م الخميس 10 أغسطس 2017

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عرض 22 صورة

عرض 22 صورة

عرض 22 صورة

عرض 22 صورة

عرض 22 صورة

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور - أسرة فَرّان بكفر الشيخ تتهم طبيبًا بالتسبب في وفاته.. والصحة:

الإسكندرية – محمد البدري:أثارت صور متداولة لمواطن ملقى على دَرَج مستشفى النقراشي التابعة لهيئة التأمين الصحي في الإسكندرية، حالة من الاستياء بين مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لمسؤولي المستشفى بالإهمال في حق المرضى.وذكرت الرواية المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، أن الشخص الملقى، هو مريض لم يتمكن من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة؛ بدعوى أنه لا يملك المال، في الوقت الذي لم يُظهر أي من العاملين بالمستشفى اهتمامًا بالمريض."مصراوي" أجرى جولة داخل مقر عيادات النقراشي بمنطقة بحري وسط الإسكندرية، بحثًا عن طريقة للوصول إلى صاحب الصورة والتحقق من صحة الواقعة، غير أن عددًا من العاملين داخل المستشفى نفوا معرفتهم بالأمر أو بتوقيت التقاط الصور.مستشفى أم مبنى خدمات إدارية؟في الوقت نفسه رصدت عدسة مصراوي، في جولة بطرقات المنشأة، وصولاً لموقع التقاط الصور المتداولة، خلو المبنى الطبي من الزحام المعتاد على المنشآت الحكومية، وتبين أن طوابقه الثلاثة لا تحوي سوى معمل طبي وصيدلية لصرف الأدوية، وعدد من العيادات المختصة بإصدار التقارير الطبية لتحويل المرضى للمستشفيات، وعيادات الكشف على المرضى المستفيدين من التأمين الصحي، وكذا أهالي المنطقة والمقبلين على سوق العمل بالشركات الحكومية والخاصة."النقراشي ليس مستشفى""قصة المريض قد تكون مفبركة".. هكذا قال أحد العاملين بالمبنى الطبي، والذي رفض ذكر اسمه، مستندا في روايته إلى أن "النقراشي" ليس مستشفى، وإنما مجموعة عيادات تضم لجانًا من أطباء التأمين الصحي بهدف فحص المترددين عليها وتحويلهم للمستشفيات المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج بأسعار مخفضة، بما ينفي فكرة أن صاحب الصورة جرى منعه من الحصول على رعاية طبية لازمة.واتفقت معه عائشة عبد الكريم، إحدى رواد "النقراشي"، مبينة أنها اعتادت زيارة العيادات للحصول على الخدمات المقدمة في المبنى والتي تكون أغلبها إدارية وتعتمد على إنهاء الإجراءات الطبية، سواء للباحثين عن وظائف أو من العمال وأصحاب المعاشات المستفيدين من منظومة التأمين الصحي، الطبية مقارنة بالعيادات الأخرى.رئيس التأمين الصحي ينفيمن جانبه علق الدكتور محمود الكسباني، رئيس هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، على صور واقعة مريض النقراشي المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها افتراء، مشيرًا إلى أن عمل المبنى يعتمد بشكل أكبر على تقديم خدمات إدارية، من بينها اعتماد الإجازات الطبية للموظفين وأصحاب المعاشات.وأضاف مدير هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، في تصريح لـ "مصراوي"، أنه ليس من المنطقي أن يتم إهمال شخص مريض، خاصة وأن مهمة العاملين بعيادات النقراشي تسهيل وإنهاء إجراءات المستفيدين من التأمين الصحي.وأشار إلى أن العيادات، تقدم خدمات توعوية لمرتاديها بجانب إجراءات الفحص الطبي والتوزيع على المستشفيات، ومنها عمل دورات إرشادية لتعليم المواطنين كيفية عمل الإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض الموسمية قبل نقل المرضى والمصابين للمستشفيات المختصة.

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