تواضروس: السيسي يستمد قوته من ربنا.. ولا يعمل من أجل مجده

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قال بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عام 2015، كانت مفاجأة له، لافتًا إلى أنه أراد بذلك «إصلاح الحال، حيث أن الرئيس مسئول عن كل المصريين».

وأضاف البابا، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن «السيسي يعمل بجد من أجل مصر، ويعمل للمستقبل وليس للحاضر فقط، وهو يستمد قوته من ربنا، ويثق أنه يسير بخطوات صحيحة، ولا يعمل من أجل مجده».

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وتابع: «حالة التشتت والإحباط التي تنتاب البعض أحد أسبابها الوضع الاقتصادي، ولكن البعض ينتقد بصفة سلبية وبغياب رؤية إيجابية»، موضحًا أن الإعلام يلعب دورًا رئيسًا في هذه الحالة.