10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف العثور على أقارب 4 أطفال روس نقلهم آباؤهم إلى العراق أثناء انضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عميد أحمد المسماري إن مناطق في ليبيا كانت تدار من قبل دويلة قطر، وأعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور بغداد حاليا، عن تطلعه لإعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق.

1- الرئيس الشيشاني: عثرنا على أقارب أطفال نقلهم آباؤهم إلى العراق

رئيس الشيشان رمضان قادروف - أرشيفية

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف العثور على أقارب 4 أطفال روس نقلهم آباؤهم إلى العراق أثناء انضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتركوهم هناك.

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2-الناطق باسم الجيش الليبي: توجد قوة مسلحة قطرية تتواجد في ليبيا منذ 2012

الناطق باسم الجيس الليبي عميد أحمد المسماري - أرشيفية

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عميد أحمد المسماري إن مناطق في ليبيا كانت تدار من قبل دويلة قطر، مشيرًا إلى أن هناك قوة مسلحة قطرية في بنغازي منذ عام 2012 وتسمى الفهد الأسود".

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3-رئيس الوزراء اليمني: الحكومة مهتمة بتوفير الخدمات الأساسية للمحافظات المحررة

رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر في عدن في 28 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات الأساسية لمحافظة الضالع وكافة المحافظات المحررة، وذلك حسب الأولويات التي تفرزها المرحلة الراهنة ووفقا للامكانيات المتاحة.

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4- ترامب: كوريا الشمالية ستندم بشدة إذا قامت بأي عمل ضد أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية ستندم بشدة اذا قامت بأي عمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه تهديده لبيونج يانج بالنار والغضب لم يكن قويا بما فيه الكفاية.

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5- مستشارة الأسد: يجب الاعتراف بالأخطاء

مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان - أرشيفية

شددت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان، على ضرورة إعادة قراءة ما تعرضت له سوريا بشفافية والاعتراف بالثغرات والأخطاء.

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6- وزير خارجية الأردن: نتطلع لإعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع العراق قريبا

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في موسكو في 29 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور بغداد حاليا، عن تطلعه لإعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق في أسرع وقت ممكن.

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7- رئيس الوزراء الباكستاني: إقالتي "إهانة للناخبين"

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف - أرشيفية

انتقد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف "المقال"، قرار المحكمة العليا بعدم أهليته لتولي منصبه .. معتبرا أن الشعب الباكستاني قد رفض قرار المحكمة، واصفاً إقالته للمرة الثالثة بأنها إهانة لأصوات الناخبين.

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8- وزيرة الخارجية الأسترالية: لسنا ملزمين بالمشاركة في عمل عسكري ضد كوريا الشمالية

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب - أرشيفية

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن أستراليا لن يتم استدراجها تلقائيا إلى أي نزاع عسكري مفتوح بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ودعت إلى الهدوء.

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9- نائب وزير الخارجية الروسي: من السابق لأوانه الحديث عن شروط الجولة القادمة لـ"محادثات أستانة"

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف - أرشيفية

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف عن أمله في انعقاد الجولة القادمة من محادثات الآستانة بشأن حل الأزمة السورية قبيل نهاية الشهر الجاري، مضيفًا: "لكنه من السابق لأوانه التحدث عن شروط للجولة القادمة".

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10- رئيس الوزراء اليمني: يجب رفع الجاهزية القتالية للجيش

رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر -أرشيفية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على أهمية استمرار رفع الجاهزية القتالية للجيش اليمني، مشددا على ضرورة الثبات في مختلف جبهات القتال والدفاع عن مقدرات الوطن من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

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