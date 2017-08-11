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صورة وخبر: أطفال على شاطئ غزة

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: أطفال على شاطئ غزة

12:33 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

صورة وخبر: أطفال على شاطئ غزة

أطفال على شاطئ غزة (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

أعلنت إسرائيل أنها تعمل على الإسراع ببناء جدار تحت الأرض على طول حدودها مع قطاع غزة؛ من المفترض أن يتم الانتهاء منه خلال عامين لمنع تسلل مجموعات مسلحة عبر الانفاق إلى أراضيها، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتعتبر إسرائيل أن الانفاق التي تربط بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية تهديدًا لأمنها، خاصة أنها اكتشفت وهدمت قرابة 30 نفقًا في صيف 2014 خلال حرب غزة الأخيرة.

وقال الجنرال إيال زامير قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، أمس الأربعاء: "في الأشهر المقبلة سنسرع بناء هذا الحاجز ونأمل إنجازه خلال سنتين".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجدار المبني خصوصا من صفائح أسمنتية وأجهزة لاقطة سيمتد على طول الحدود البالغ 64 كيلومترًا.

وأوضحت الإذاعة أن السياج الأمني الموجود حاليًا سيرفع إلى 6 أمتار.

وعلى شاطئ قطاع عزة على البحر المتوسط؛ التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة مجموعة من الأطفال يلعبون بين صخور الشاطئ في مكان واحد بينما تتفرق نظراتهم.

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مصراوي Masrawy

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