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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:24 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

حول العالم في 24 ساعة

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 سبتمبر 2016 (

إعداد - علاء المطيري: اقتربت بارجة أمريكية، من جزيرة اصطناعية أقامتها بكين في بحر الصين الجنوبي، وطردت الولايات المتحدة اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين بعد إصابة عدد من موظفي السفارة الأمريكية في هافانا بأعراض جسدية غامضة، وأعلنت وزارة الأمن العام الصينية، أن أكثر من 70 ألف شخص تم إجلاءهم بعد الزلزال القوي الذي تركهم عالقين في مقاطعة سيتشوان.1- بارجة أمريكية تقترب من جزيرة اصطناعية في بحر الصين الجنوبي   سفينة عسكرية أمريكية - أرشيفية اقتربت بارجة أمريكية، من جزيرة اصطناعية أقامتها بكين في بحر الصين الجنوبي في إطار دورية لتأكيد "حرية الملاحة" بحسب ما قال مسؤول أمريكي لم يشأ كشف هويته.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 2- واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين بسبب "مرض غامض" سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الكوبية هافانا في 30 نوفمبر 2016 (أ ف ب) طردت الولايات المتحدة اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين بعد إصابة عدد من موظفي السفارة الأمريكية في هافانا بأعراض جسدية غامضة.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 3- تركيا تحتجز 9 من العاملين بمجال الإعلام الشرطة التركية في مدينة إسطنبول في 1 أغسطس 2017 (أ ف ب)ألقت الشرطة القبض على محرر بصحيفة منتقدة للحكومة بجانب ثمانية أخرين من العاملين بمجال الإعلام، وذلك في مداهمات شنتها الشرطة اليوم الخميس في اسطنبول.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 4- الاتحاد الأوروبي يعدل عقوباته على بعد القرارات الأممية  مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 سبتمبر 2016 ( أ ف ب)عمد الاتحاد الأوروبي إلى تعديل قوائم عقوباته المفروضة على كوريا الشمالية لتتسق مع أحدث قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن "قرار مجلس الأمن 2371 لعام 2017".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 5- الصين: إجلاء أكثر من 70 ألف شخص عقب زلزال سيتشوان  قوات من الجيش الصيني أثناء إقامة معسكرات للمتضررين من الزلزال الخميس (أ ف ب)أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، أن أكثر من 70 ألف شخص تم إجلاءهم بعد الزلزال القوي الذي تركهم عالقين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، الثلاثاء الماضي.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 

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