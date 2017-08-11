إنقاذ ٢٠ شخصًا بعد تعطل عبّارة نهرية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تسبب عطل فني في توقف عبارة نهرية بأسيوط، والتي كان على متنها حوالي 20 شخصًا و4 سيارات ربع نقل وملاكي و3 كارو.

وجرى إرسال الدعم من خلال عبّارة خارجية ونقل الركاب عن طريق اللانشات والزوارق.

كانت غرفة عمليات مركز البداري بمحافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من العاملين بالعبارة النهرية بقرية الهمامية "البدارى _طما"، والواصلة بين محافظتي أسيوط وسوهاج بتعطل العبّارة بسبب عطل فني مفاجئ خلال النقلة الأخيرة وتوقفها محملة بالركاب بعرض النيل، وسط حالة من الذعر بين الأهالي خوفًا من الغرق.

وعلى الفور، انتقلت قوات المسطحات المائية ومسئولو الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن عطلا فنيا في أحد مراوح الموتور أدى إلى توقفه، وجرى اتخاذ اللازم لإنقاذ الأهالي.

وانتقل إلى مكان الواقعة، اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والقيادات التنفيذية والشرطية بمركز صدفا.

وأُرسلت عبارة أخرى لسحب العالقة ونقل ما فيها من سيارات وبضائع وركاب.