أخبار عاجلة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إنقاذ ٢٠ شخصًا بعد تعطل عبّارة نهرية بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إنقاذ ٢٠ شخصًا بعد تعطل عبّارة نهرية بأسيوط

12:12 ص الجمعة 11 أغسطس 2017

إنقاذ ٢٠ شخصًا بعد تعطل عبّارة نهرية بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

تسبب عطل فني في توقف عبارة نهرية بأسيوط، والتي كان على متنها حوالي 20 شخصًا و4 سيارات ربع نقل وملاكي و3 كارو.

وجرى إرسال الدعم من خلال عبّارة خارجية ونقل الركاب عن طريق اللانشات والزوارق.

كانت غرفة عمليات مركز البداري بمحافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من العاملين بالعبارة النهرية بقرية الهمامية "البدارى _طما"، والواصلة بين محافظتي أسيوط وسوهاج بتعطل العبّارة بسبب عطل فني مفاجئ خلال النقلة الأخيرة وتوقفها محملة بالركاب بعرض النيل، وسط حالة من الذعر بين الأهالي خوفًا من الغرق.

وعلى الفور، انتقلت قوات المسطحات المائية ومسئولو الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن عطلا فنيا في أحد مراوح الموتور أدى إلى توقفه، وجرى اتخاذ اللازم لإنقاذ الأهالي.

وانتقل إلى مكان الواقعة، اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والقيادات التنفيذية والشرطية بمركز صدفا.

وأُرسلت عبارة أخرى لسحب العالقة ونقل ما فيها من سيارات وبضائع وركاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إخماد حريق في شاحنة سولار على طريق "إدفو - مرسى علم"

    أخبار

  • مصرع فتاة وإصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط

    أخبار

  • بعد 20 ساعة من البحث.. استخراج الضحية الأخيرة بعقار سوهاج المنهار

    أخبار

  • 20 صورة ترصد جهود الإنقاذ لاستخراج ضحايا عقار "سفلاق"

    أخبار

إعلان

e2dccace58.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى