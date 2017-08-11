علاقة "شذوذ" وراء مقتل سمسار طوب بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، برئاسة العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، غموض العثور على جثة سمسار طوب، وُجد مقتولًا خلف المنطقة الصناعية بدائرة مركز شرطة البرلس، وذلك عقب العثور على جثته بـ 24 ساعة.

كان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي، بعثورهم على جثة شخص، في العقد الخامس من عمره، مقتولًا، وملقاه خلف المنطقة الصناعية، بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنها لشخص، يرتدي ملابسه كاملة، وبها سحجات حول الرقبة، وكدمة بالأذن، وبمؤخرة الرأس، وسحجات أسفل الفخدين، حتى فتحة الشرج، وعثر بجوار الجثة على هاتف محمول.

أمر العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وضم الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، لكشف غموض الحادث، والتوصل لمرتكبيه، وتحديد هوية القتيل، حيث وضع فريق البحث خطة أمنية، لكشف الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن القتيل يدعى "ع.ي.ا" 55 عامًا، سمسار طوب، ويقيم بمدينة بلطيم، وباستدعاء نجله ويدعى "ع.ع.ي"، 27 عامًا، مبيض محارة، ويقيم بذات عنوان والده، تعرف على جثة المجني عليه، متهمًا المدعو "ح.ع.م.ا" 29 عامًا، نجار مسلح، ويقيم بمدينة بلطيم، وذلك لوجود خلافات سابقة بينه وبين والده.

كما أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، صحة اتهام نجل المجني عليه، للمتهم، حيث تبين ارتباط المتهم بعلاقة شذوذ جنسي مع المجني عليه، ويوم الحادث استدرج المتهم، المجني عليه بحجة ممارسة الشذوذ معه، وفور وصوله اعتدى المتهم، على المجني عليه بالضرب، ولم يتركه إلا عقب التأكد من وفاته ثم لاذ بالفرار، خوفًا من افتضاح أمره.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4628 لسنة 2017، إداري مركز شرطة البرلس، وجار العرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيقات.